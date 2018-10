- Røg, øl og tøser - det hører med til billard !

HADERSLEV: Kim Romborg og Paul Ras er i stødet.

Sammen med to andre lokale billardspillere har de taget initiativ til at lave en billard-turnering på fire af byens værtshuse med start i weekenden den 20.-21. oktober.

Den fælles turnering skal være med til at skabe mere sammenhold på kryds og tværs mellem de mennesker, der kommer på værtshusene.

Men arrangørerne håber også, at tilbuddet vil lokke nye folk ind på værtshusene for at spille billard og nyde nogle hyggelige timer i godt selskab. - Man behøver ikke at have tilknytning til nogen som helst kro for at spille med. Man kan bare komme ind fra gaden og melde sig til. Et af formålene med turneringen er netop det sociale aspekt i det. Man kommer rundt på de forskellige værtshuse og møder nogle nye mennesker, fortæller Kim Romborg og Paul Ras til journalisten over en Fuglsang-øl på Dueslaget.

Det er Bryggeriet Fuglsang, der er hovedsponsor for turneringen, der vil foregå over seks weekender.

Kim og Paul kender det lokale værtshusmiljø godt og har tidligere været med til at arrangere fælles billardturneringer i byen med deltagelse af over 100 spillere.

- Sidst, vi lavede en billard-turnering for hele byen var i 2011, men det døde desværre ud, fordi nogle af kroerne skiftede ejere. Der er jo lidt nostalgi over det, for vi har ikke så mange af de gammeldags værtshuse tilbage. Det er ærgerligt, når sådanne traditioner dør ud, så vi er rigtig glade for, at kro-ejerne også synes, at det er en god idé med en fælles turnering igen, siger Paul Ras.