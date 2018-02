- Retfærdighed er ikke et retligt begreb

Jeg forholder mig ikke moralsk til det, mine klienter er tiltalt for. Som forsvarer skal man være fordomsfri Jeg ser på, hvordan er beviserne? Hvordan er sagen belyst? Hvad er der gjort for at finde frem til sandheden, hvad den så end er, og hvilke fejl og mangler er der opstået undervejs, lyder det fra Gert Dyrn, der fra på tirsdag skal forsvare en 31-årig, der er sigtet for at have forvoldt en 18 måneder gammel drengs død. Foto: Vibeke Volder