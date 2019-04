Giv en hånd med

Målet med det hele er at gøre de unge klar til at tage en uddannelse eller få et job.Derfor er holdet interesseret i samarbejde med lokale virksomheder, der vil engagere sig lidt i de unge. Det behøver ikke direkte at være løfter om lærerpladser eller fast arbejde. Det kan også bare være en rundvisning eller en invitation til at cykle med dem.



Nogle af de unge har diagnoser som autisme og andre personlige problemer såsom lavt selvværd at slås med.



Man kan kontakte Lars Bo Rasmussen på 21374433.



Eller Line Skovfred på 61680412.



JydskeVestkysten vil her på siden med jævne mellemrum følge gruppen af unge gennem forløbet.