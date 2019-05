- Geil, du tager fejl: Gruppe arrangerer støttedemonstration for rebelsk byrådsmedlem

En arbejdsgruppe vil holde demonstration foran Haderslev Rådhus for at vise sin støtte til Enhedslistens Mogens Rerup. Gennem tilråb, taler og skilte ønsker gruppen at overbevise byrådsflertallets om, at det er "på gale veje".

HADERSLEV: "Geil, du tager fejl" og "Hjælp de svage, giv os Rerup tilbage".

Det vil der blive råbt foran rådhuset, når byrådet mødes efter sommerferien.

Her vil en arbejdsgruppe, der støtter Mogens Rerup, holde en demonstration foran rådhuset, hvo deltagerne vil råbe kommunen op.

- Vi håber, at byrådet på den anden side af væggen ganske enkelt lytter efter, at dialogen kommer i gang, at fornuften indfinder sig, og som det helt populært hedder, "at der en voksen til stede" derinde. Der må da være nogen, der kan se, at det her er galt, siger den 62-årige buschauffør Gert Overlade på vegne af arbejdsgruppen.

Han står også bag Facebook-gruppen "Haderslev Kommune - Vi støtter Mogens Rerup", der i skrivende stund har 363 medlemmer. Gert Overlade kender sagens hovedperson perifert gennem deres fælles arbejde med det kommunale system.

Hans formål med demonstrationen er at få kommunen til at gå i dialog med Mogens Rerup.

- Vi gør det for at gøre kommunen opmærksom på, at den er på gale veje. Vi vil forsøge at forklare kommunen med skilte og taler, at det ikke er farligt at arbejde sammen med Mogens Rerup. Vi vil gerne opfordre til at indgå i den nødvendige dialog, for man kan ikke sidde i hver sin skyttegrav. Det kommer man ikke nogen vegne med, siger Gert Overlade.

Talerne til demonstrationen er endnu ikke på plads, men skilteteksten og kamprådene giver ifølge Gert Overlade sig selv:

- De to paroler er på plads. "Geil, du tager fejl" kommer der til at stå på bannere, og vi kommer nok også til at råbe det. Der er også et mere, der er meget oplagt: "Hjælp de svage, giv os Rerup tilbage," siger han.