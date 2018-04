- Det skulle være en fest

Samarbejdet mellem præsten og politikeren var den symbiose, der resulterede i, at Haderslevs fejring af 500-året for Reformationen blev en realitet.

Hvis der var to, der i 2017 i Haderslev Kommune stod sammen om at fejre og markere 500-året for Reformationen, så var det sognepræst Christa Hansen og byrådspolitiker Jens Christian Gjesing.

Ikke at forklejne indsatsen fra ni andre medlemmer af den styregruppe, der skulle forberede og afvikle fejringen. For de leverede også.

Men det var formand for styregruppen Jens Christian Gjesing og Christa Hansen, formand for stiftets reformationsudvalg, der med engagement, ildhu og viden agerede drivkraft hen mod den reformationsmarkering, der som det absolutte fyrtårn i pinsen 2017 leverede et stort folkemøde og en spektakulær, national gudstjeneste.

At fremhæve sognepræsten for den tyske del af menigheder i Haderslev og den socialdemokratiske byrådspolitiker og tidligere borgmester er ikke grebet ud af den blå luft.

Det er faktisk de øvrige medlemmer af samme styregruppe, der i en evaluering af arbejdsprocessen i gruppen peger på Christa Hansen og Jens Christian Gjesing som afgørende for en vellykket pinsefejring og reformationsmarkeringen i Haderslev Kommune generelt.

Samtidig er de to frontfigurer repræsentanter for en sjælden set og vellykket symbiose: samarbejde mellem kommune og kirke. Styregruppen bestod nemlig af embedsmænd fra begge verdener, biskop, domprovst og præst, to lokalpolitikere og en museums-repræsentant.

- Samarbejdet mellem kommune, domsogn og stift er noget af det mest værdifulde, vi kan tage med os fra reformationsåret, mener Jens Christian Gjesing om den periode, der begyndte i 2013 med dannelsen af styregruppen og sluttede med udgangen af 2017.

- Ja, det har været en meget givende oplevelse. De fleste af os kendte hinanden på forhånd. Men derfor var det jo ikke sikkert, at vi også kunne arbejde sammen om så stort et projekt, tilføjer Christa Hansen.

Begge er enige om, at det har været de personlige relationer, men også tilliden til og respekten for hinanden, der har båret frugt i samarbejdet. Et samarbejde, der ellers nok kunne blive udfordret, når emnet handlede om religion, kristendom og tro. For hvor skulle styregruppen lægge vægten i forhold til en markering og fejring af 500-året for Luthers opgør med katolicismen?

På et forkyndende budskab på betydningen af kristendommen og den protestantiske trosretning?

- Nej, så havde det været uden mig! Kommer det prompte fra Jens Christian Gjesing, mens Christa Hansen smiler, nikker samtykkende og forsikrer:

- Nej, de intentioner havde vi skam heller ikke så konkret i dette samarbejde.

I stedet var der som udgangspunkt konsensus i styregruppen om én ting, som Jens Christian Gjesing helt forenklet udtrykker det:

- Vi ville først og fremmest lave en fest!

Symbiosen mellem den verdslige og den kirkelige verden i Haderslev ville dog også en del mere.

Her var "folkeoplysning" et af nøgleordene. Lokalsamfundet og det øvrige Danmark skulle vide, at Haderslev har en helt særlig plads i reformationshistorien. En plads som Nordens Wittenberg, fordi den sønderjyske domkirkeby blev det første sted i Danmark og Norden, der i 1926 indførte Luthers lære. Ti år før resten af Danmark.

- Målet med folkeoplysnings-aspektet var samtidig at sætte fokus på haderslevernes selvforståelse. At mere viden om vores reformationshistorie skulle tilføre vi borgere en særlig identitet, understreger Jens Christian Gjesing.

Både han og Christa Hansen er overbeviste om, at reformationshistorien som folkeoplysning er nået meget langt ud i lokalbefolkningen.

- Først og fremmest gennem lærernes indsats i forbindelse med LutherAkademi. Samtlige skoler i kommunen har i et eller andet omfang haft reformationen på skemaet. Det har ikke alene berørt eleverne, men også deres forældre og familier, for det har helt sikkert været noget, børnene også har snakket om og diskuteret ved middagsbordene derhjemme, mener Jens Christian Gjesing, der sammen med Christa Hansen og Lennart Madsen fra Sønderjyllands Museum anslået har holdt 60-70 reformationsforedrag i Haderslev og Sønderjylland. Også i folkeoplysningens tjeneste.

Dertil kommer en stribe af andre foredrag, debatter, skuespil og kirkekoncerter, der i løbet af 2017 alle har haft reformationen som omdrejningspunkt.

- Jeg er overbevist om, at vi har opfyldt vores vigtigste mission - at så godt som alle lokale borgere nu kender Haderslevs særlige historie, mener Christa Hansen.

Men festen? Den store, folkelige, men også spektakulære begivenhed, som ikke alene skulle samle hadersleverne, men også sikre, at Danmarks øjne i et par dage blev rettet mod Nordens Wittenberg. Pinsefejringen, som var et resultat af, at styregruppen valgte at satse stort på. Lykkedes den?

- Ja, den blev en succes, siger Christa Hansen og kaster al beskedenhed uden bords. Den tyske sognepræst kan da også sætte trumf på den uforbeholdne melding:

Ikke alene blev den nationale gudstjeneste i Haderslev Domkirke overværet af 500 inviterede gæster fra dronning til statsminister, folketingsformand, ministre, præster, provster, biskopper, menighedsrådsmedlemmer, lokalpolitikere og flere. Andre 400-500 mennesker t deltog også i en parallel gudstjeneste i et stortelt på Gravene.

Og ikke alene blev gudstjenesten i Domkirken transmitteret af DR og - trods en pinseeftermiddag med stegende sommerhede - overværet af 65.000 seere i hele landet, der også sammen med en tusindtallig skare i Haderslevs gader så biskopper og andre gejstlige gå i procession til og fra Domkirken.

Nej, sognepræst Christa Hansen kan også notere, at Det Lutherske Verdensforbund har streamet DR's transmission fra Haderslev Domkirke til millioner af mennesker hele verden rundt.

På nationalt plan bliver sognepræsten og byrådspolitikeren understøttet yderligere i deres succesopfattelse af en undersøgelse, som Præsidiet for Reformationsmarkeringen 2017 i Danmark har foretaget blandt 1000 danskere.

Undersøgelsen viser, at 16,8 procent af de adspurgte har "set" eller "bemærket", at den nationale gudstjeneste fandt sted i Haderslev Domkirke. Det er rundt regnet hver sjette dansker.

- Det er da fantastisk. Vi er kommet meget længere ud med folkeoplysning, end vi nogensinde havde drømt om, konstaterer Christa Hansen og Jens Christian Gjesing.

Men hvad med folkeligheden i pinsefejringen og 2017-markeringen? Har fejringen og festen haft interesse for andre af kommunens borgere end kirkens inderkreds?

Christa Hansen:

- Hvis folkelighed betyder, at vi skulle ramme alle grupper i kommunen, så nåede vi nok ikke meget længere ud end til de kirkelige kredse, vi ellers også når med kirkelige tilbud. Og fra vores side havde vi et ønske om netop at nå noget længere ud, end vi plejer at komme.

Jens Christian Gjesing:

- Du har ikke ret. Vi nåede altså meget, meget længere ud. Et enkelt eksempel: Når jeg holdt foredrag, kastede det altid flere af sig, fordi folk fra landboforeninger, rotaryklubber og andre ikke-kirkelige foreninger også gerne ville høre om emnet hos dem.

Han og Christa Hansen er dermed ikke helt enige om, hvorvidt fejringen var tilstrækkeligt folkelig. De er til gengæld enige om, at engagementet hos det lokale butiks- og erhvervsliv var tæt på nulpunktet, men griber i egen barm om årsagen:

- Vi i styregruppen skulle have været ude og servicere butikkerne et halvt år før. Her svigtede vi, for jeg tror godt, de ville have deltaget, hvis vi havde hjulpet dem bedre på vej, lyder erkendelsen fra Jens Christian Gjesing, der med hensyn til det folkelige aspekt i fejringen konstaterer én ting:.

- Der var i hvert fald kaffe og Lutherlagkage til alle i pinsen....

Og lagkagen har helt åbenbart også været en succes. Endda helt ned til Sydslesvig. I hvert fald har også kirkefolk på den anden side af grænsen nydt kagen, efter at biskop Gothard Magaard var på besøg i Haderslev i efteråret 2016 og første gang blev budt på et stykke.

I pinsen deltog biskoppen i gudstjenesten i Domkirken og blev ved den efterfølgende reception på Hotel Harmonien på ny begejstret over kagen. Så begejstret, at han den 31. oktober på den officielle 500-årsdag for Reformationen, sendte sin chauffør til Haderslev for at hente et antal Lutherlagkager.