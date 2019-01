VM-guld og fælles forløsning: Små øjeblikke af ufattelig storhed

I små øjeblikke går alt op i en højere enhed.

I små øjeblikke kan tilværelsens storhed flænge gennem himlen selv på en dag, hvor regnen ubønhørlig siler ned.

I små øjeblikke.

Den slags øjeblikke er som regel forbeholdt livets skelsættende begivenheder. Fra det første kys. Til den første store kærlighed. Til når børn kommer til verden.

Den slags øjeblikke er meget sjældne inden for sport. Men når sportens allerstørste begivenheder udspilles foran en forenet nation af feststemte og - mestendels - venligt stemte mennesker, kan øjeblikket hæve sig langt ud over et øjebliks sejr i sport.

Sådan et øjeblik havde 15.000 mennesker - minus nogle få andre nationaliteter - i Boxen i Herning den sidste søndag i januar.

Det var ikke bare de sublime sportslige højdepunkter i Danmarks overbevisende sejr på 31-22 over Norge, der fik hårene til at rejse sig par armene.

Samhørigheden, fællesskabet, begejstringen gjorde de små øjeblikke ufattelig store i Herning. Billederne af en dansk kronprins og hans familie på storskærmen tyve minutter før kampstart fik larmen fra tilskuerne til at bryde gennem lydmuren for første af mange gange.

På banen gik næsten alt danskernes vej. Mikkel Hansen lagde ud med at studse bolden i jorden og videre op på overliggeren på et straffekast, og man nåede lige at mindes forbandelserne fra VM-finalerne i 2011 og 2013. Og 1967 for dem, der kan huske den.

Men man skal ikke tro på forbandelser. Man bør holde sig til forhåbninger. Der kan blive til forløsninger.

Det var nemlig lige, hvad det var, da det danske landshold for første gang kunne sætte harpiksfedtede fingre på VM-trofæet. I fjerde forsøg. Forløsning.

Det vil slet ikke række at begynde at uddele ros til højre og venstre. Samtlige danskere var fantastiske. Selvfølgelig var Mikkel Hansen og Niklas Landin i verdensklasse, men de rev de andre med sig. Forventeligt med folk som Rasmus Lauge og Lasse Svan, og forunderligt fra mindre erfarne landsholdsspillere som Magnus Landin og Anders Zachariassen, der trådte ind på den helt store scene som afgørende spillere. Nu ved alle, hvad Anders fra Ulkebøl hedder til efternavn. Råb bare navnet. Det bliver ikke sidste gang.

Allerede inden begyndelsen på anden halvleg blev der sejlet op ad åen som ved fodboldlandskampe i Københavns Idrætspark i 1980'erne. Nerverne på tribunerne lod til at være forduftet. Måske skyldtes det pauseføringen på 18-11. Måske skyldtes det hastigheden på ølsalget i boderne. Formentlig skyldtes det begge dele.

Danmark festede, og den norske stjerne Sander Sagosen surmulede. De gentagne buh-råb mod Mikkel Hansens holdkammerat fra Paris klædte ikke det ellers eminente danske publikum, men alle kneb gælder, og nordmanden kunne ikke løfte hele det norske folks forhåbninger på sine unge skuldre.

Da Morten Olsen sendte en helt Lasse Boesen'sk underhånd i nettet til 24-15 og norsk timeout, var VM-guldet hjemme. Et kvarter før tid. I en VM-finale. Tag den, Norge. Så er vi egentlig ligeglade med, om Tordenskjold var norsk eller dansk. Vi har Mikkel Hansen.