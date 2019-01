VM-folk: Navne og noter fra slutrunden

Hans Lindberg er muligvis færdig ved VM-slutrunden. Den 37-årige danske højrefløj blev skadet i et sammenstød med en modspiller i Danmarks åbningskamp mod Chile, og lørdag formiddag meddelte håndboldforbundet, at Füchse Berlin-spilleren er skiftet ud af truppen. Lindberg er erstattet af Bjerringbro-Silkeborg-fløjen, Johan Hansen, der også var med i træningskampene mod Ungarn før VM. Det er Johan Hansens første slutrunde.

Den tidligere Ribe-Esbjerg-spiller, Yehia Elderaa, er med for Egypten under VM. Venstrebacken scorede fire gange, da egypterne fredag aften tabte holdets første kamp ved dette VM til Sverige med 24-27.

Kim Andersson er endnu en gang tilbage på det svenske landshold. Det er tredje gang, den nu 36-årige højreback gør comeback. Den tidligere KIF Kolding København-stjerne, der nu spiller for Ystads IF i sin hjemby, scorede tre mål, da Sverige slog Egypten fredag aften.

KIF Koldings Olafur Gustafsson og Ribe-Esbjergs Runar Karason måtte erkende, at Kroatien var en tand for stærk for Island i de to holds møde fredag aften. Island fik kæmpet sig flot tilbage i anden halvleg takket være storspil af Aron Palmarsson, men til slut trak kroaterne fra og vandt 31-27. Søndag skal Island på en ny vanskelig opgave mod Spanien.

Den franske superstjerne, Nikola Karabatic, er højst overraskende stødt til den franske trup i Berlin. Lægerne havde ellers meldt storspilleren ude af VM, men Karabatic vil det anderledes.