VM: Navne og noter fra torsdag

Den tidligere Ribe-Esbjerg-spiller, Yehia Elderaa, var storspillende, da Egypten vandt 33-28 over Angola. Elderaa scorede otte gange på ni afslutninger. Med sejren er Egypten videre fra gruppe D og klar til at møde Danmark i mellemrunden. Danmark skal dermed møde Egypten, Ungarn og Sverige i de kommende dage.

Ungarn, der slog Danmark i en træningskamp inden VM-slutrunden, er blevet ramt af skader. Iman Jamali har ødelagt sit knæ og er færdig for denne sæson, mens Gabor Ancsin har beskadiget sin albue og heller ikke kommer i kamp mere ved VM. Duoen er erstattet af Dominik Máthé og Timuzsin Schuch.

KIF Koldings Olafur Gustafsson fik som ofte før et par to minutters udvisninger, men det forhindrede ikke Island i at slå Makedonien 24-22 i en tæt kamp. Island går videre som treer og får Kroatien og Spanien med sig videre fra gruppe B.

Chile har for første gang vundet to kampe ved en slutrunde. Sensationssejren over Østrig blev torsdag fulgt op af en forventet sejr over Saudi Arabien, der blev slået 32-27. Erwin Feuchtmann scorede 11 mål og holdt liv i Chiles håb om et mirakuløst avancement til mellemrunden.

Det hjalp dog ikke chilenerne videre til mellemrunden, da Tunesien klarede sin opgave og besejrede Østrig med 32-27. Derfor går tuneserne videre sammen med Danmark og Norge. Turneringen har været en stor skuffelse for Østrig og holdets islandske landstræner Patrekur Johannesson, der til sommer overtager jobbet som cheftræner i Skjern.

Brasilien var foran gennem hele kampen mod Korea, og med en sejr på 35-26 sikrede brasilianerne sig videre avancement fra gruppe A. Den tidligere KIF Kolding København-fløj, Fabio Chiuffa, scorede fire mål på fem forsøg. Tyskland og Frankrig følger med Brasilien videre.

Den tidligere mestertræner med KIF Kolding København og Aalborg, Aron Kristjansson, fik turneringens første sejr med sit Bahrain-mandskab, der slog Japan 23-22.

En søn af en legende har gjort sin entre ved VM. Melvin Richardson er skiftet ind i den franske trup i stedet for Nicolas Claire. Den nye mand i truppen er søn af den legendariske franske landsholdsspiller, Jackson Richardson.