VM: Navne og noter fra søndag

Svenske Lukas Nilsson blev kampens spiller, da Sverige slog Kroatien med seks mål i placeringskampen om VM's femte- og sjetteplads. En kamp, som svenskerne forinden havde kaldt "ligegyldig", da en plads i den olympiske kvalifikation var sikret. Dog udtalte den svenske landstræner Kristjan Andresson til IHF efter kampen, at svenskerne havde brug for en sejr for ikke at slutte med slutrunden med tre nederlag efter at have tabt til de to finalehold i mellemrundens sidste kampe.

Kampen forinden havde stået mellem Spanien og Egypten, der kæmpede om en syvendeplads, der samtidig giver en plads i OL-kvalifikationen. Her trak Spanien anført af Joan Cañellas det længste strå. Efter kampen, der endte 36-31, kaldte den egyptiske landstræner, David Davis, det for en gave at have været med.

Bronzekampen, der blev spillet kort inden finalen, blev i modsætning til de to semifinaler en rigtig gyser. Tyskerne var ellers gået til pause med en firemålsføring, men formåede ikke at holde fast i det momentum, som værtsnationen havde kæmpet sig til. Kampen skulle helt ud i sine sidste sekunder, før den blev afgjort af den franske stjerne Nikola Karabatic med et kontramål. Dermed kunne franskmændene atter drage hjem fra en slutrunde med metal om halsen.

Det vrimlede med tidligere landsholdsstjerner, da Danmark knuste Norge i finalen. De tidligere KIF Kolding-spillere, Bo Spellerberg, Kasper Søndergaard og Lars Christiansen, har alle vundet EM-guld med Danmark. Søndergaard var endda med til at vinde OL.

Mikkel Hansen blev naturligvis kåret som VM's bedste spiller. Han er derfor også med på turneringens allstar-hold, hvor han får følgeskab af to andre danskere, Niklas Landin og Rasmus Lauge. De norske sølvvindere er repræsenteret med Magnus Jøndal, Bjarte Myrhol og Sander Sagosen, mens de øvrige spillere er Tysklands Fabian Wiede og Spaniens Ferran Sole.

Allstar-holdet er udpeget af det internationale håndboldforbund, IHF.