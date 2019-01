VM: Navne og noter fra slutrunden

Islandske Björgvin Pall Gustavsson tog det ganske roligt, at han tre gange blev skudt i hovedet på straffekast under kampen mod Bahrain mandag, som Island vandt 36-28

- Jeg kan godt lide at få bolden i hovedet, for det bringer mine følelser i kog, sagde Skjern-målmanden efterfølgende til TV2 Sport.

Ved første episode fik Bahrains Mohamed Habib Hasan rødt kort.

- Det var et dumt skud, men det var egentlig ikke så hårdt. Jeg var mest vred over, at han ikke sagde undskyld. Det var et fortjent rødt kort, sagde målmanden.

Den tidligere KIF Kolding København-fløj, Fabio Chiuffa, scorede blot en enkelt gang på fire forsøg, men alligevel scorede Brasilien to gang mere end Rusland i de to holds møde tirsdag eftermiddag. Brasilien vandt opgøret med 25-23 og er lige som Rusland på fire point efter fire kampe i gruppe A. Dermed avancerer Brasilien til hovedrunden, hvis holdet som ventet slår Korea i den sidste gruppekamp torsdag.

Mosbah Sanai og Oussama Boughanmi førte an med syv mål hver, da Tunesien slog Saudi Arabien med 24-20. Dermed er tuneserne tæt på at sikre sig tredjepladsen i Danmarks gruppe C. Østrig skal vinde det indbyrdes opgør på torsdag for at fravriste tuneserne tredjepladsen.

Norge havde ingen problemer med at sikre sig en klar sejr over Chile. Landstræner Mateo Garraldas chilenere var foran 4-3, men længere tid fik de ikke lov at drømme om en sensation. Norge var klart bedst og vandt en storsejr på 41-20. Sander Sagosen fik en kort arbejdsdag, og så var der andre, der tog over. Kampens helt store oplevelse var den 18-årige fløjspiller, Alexander Blonz fra Elverum. Blonz scorede otte mål på 10 forsøg.

Korea førte 16-14 ved pausen, men med en sejr på 31-29 fik Serbien sin første sejr ved VM. Dermed kan EM-sølvvinderne fra 2012 stadig nå at snuppe tredjepladsen i gruppen. Serbien møder de tyske værter i den indledende rundes sidste kamp. Vukasin Vorkapic var skarp mod Korea og scorede på samtlige sine syv forsøg.