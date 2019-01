VM: Navne og noter fra slutrunden

Nikolaj Øris forlod søndag den danske VM-lejr. Højrebackens kone står foran en snarlig fødsel og kunne føde parrets andet barn når som helst. Bjerringbro-Silkeborg-spilleren er førstevalg på sin position, fordi GOG's Niclas Kirkeløkke er ude med en alvorlig skade.

Casper U. Mortensen kommer ikke i kamp mod Saudi Arabien mandag aften. Barcelona-fløjen er blevet skadet. Det meddelte Dansk Håndbold Forbund søndag aften.

- Danmarks brandvarme venstre fløj Casper U. Mortensen landede uheldigt efter en af sine scoringer mod Tunesien i går, hvilket medfører, at han ikke kommer på banen i morgendagens VM-opgør mod Saudi-Arabien, lød det i en pressemeddelelse fra forbundet.

Danmark har dermed blot 15 spillere på holdkortet til kampen, såfremt Nikolaj Øris er med.

Saudi Arabien var en overkommelig modstander for Norge, men alligevel blev det hele lige en tand for meget for den norske målmand, Espen Christensen. Den tidligere GOG.målmand blev ramt lige i ansigtet på kort afstand.

- Ansigtet er lidt mørbanket. Der er et stykke af en tand, der er røget af, sagde Espen Christensen efterfølgende til den norske tv-station, NRK.

Landstræner Christian Berge var forbandet over, at Hassan Aljanabi ikke fik rødt kort for sin malplacerede afslutning.

41-årige Danijel Saric fik godt fat i Egyptens skytter i anden halvleg af nøglekampen mellem Qatar og Egypten. Den tidligere Barcelona-målmand, der er født i det tidligere Jugoslavien, men nu altså repræsenterer Qatar, fik god hjælp af sit forsvar, da Qatar trak fra og vandt 28-23. Med sejren over Egypten kan Qatar meget vel blive parret med Danmark i mellemrunden.

Kiril Lazarov blev som vanlig topscorer for sit hold, da Makedonien slog Bahrain med 28-23. Den 38-årige makedoner scorede otte mål på 10 forsøg.

Det var ikke mål, der manglede, da Kroatien søndag fik sin anden sejr ved VM. Kroaterne vandt kampen mod Japan med 35-27. Zlatko Horvat blev kampens mest scorende spiller med otte mål på ni forsøg.