VM: Mandagens navne og noter fra slutrunden

Sander Sagosen lagde ud med tre scoringer på fire og et halvt minut, da Norge mødte Østrig i Danmarks gruppe. Sagosen blev topscorer med otte mål i alt, og Norge fik den ventede sejr over østrigerne. Kampen var lige i begyndelsen, men den tippede til Norges fordel, da den tidligere GOG-målmand, Espen Christensen, kom ind i det norske mål. Nordmændene førte med tre ved pausen og vandt en overbevisende sejr på 34-24.

KIF Koldings Olafur Gustafsson fik en kort arbejdsdag for Island, der uden problemer hentede turneringens første sejr og slog Bahrain 36-18. Bahrain har i øvrigt den tidligere KIF-mestertræner, Aron Kristjansson, som landstræner. Olafur Gustafsson fik en tidlig to minutters udvisning - hans femte i tre kampe. Derefter fik han en tidlig fridag i det islandske forsvar. Bahrain formåede i øvrigt at sende tre straffekast direkte mod hovedet på Skjern-målvogteren, Björgvin Pall Gustavsson, der ud over at lukke et par mærkværdige mål ind stod en rigtig god kamp.

Kroatien satte Makedonien til vægs i mandagens store Balkan-brag. Kroaterne vandt 31-22 med storspilleren Domagoj Duvnjak som den mest scorende med seks mål.

Tysklands Uwe Gensheimer og Ruslands Timur Dibirov blev som så ofte før deres holds topscorer. De to fløje scorede otte mål hver, men ingen af dem kunne fejre sejren. Rusland fik uafgjort 22-22 mod værterne i Berlin.

Chile leverede en gigantisk overraskelse med sejren over Østrig i Danmarks gruppe, men sydamerikanerne kunne ikke fordoble pointhøsten mod Tunesien. Landstræner Mateo Garraldas hold var godt med langt hen i kampen, men måtte forlade banen med et nederlag på 30-36.

Ungarn kunne takket være meget stor effektivitet i afslutningerne fejre en sejr på 32-26 over Qatar. Veteranen Laszlo Nagy scorede tre mål for Ungarn, hvor Mate Lekai blev topscorer med fem mål.

Danske Mads Hansen og Martin Gjeding fløjtede kampen mellem Seriben og Brasilien, hvor sydamerikanerne trak det længste strå og vandt 24-22. Den tidligere KIF Kolding København-fløj, Fabio Chiuffa, scorede fire af brasilianernes mål.