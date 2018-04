Udenlandske backs til prøvetræning i SønderjyskE

SønderjyskE er ifølge JydskeVestkystens oplysninger langt fremme i jagten på en afløser for Simon Kristiansen, der forlader klubben et år før tid.

SØNDERBORG: Pladsen som kollega til Alexander Hansen på højre back i SønderjyskE kommer ikke til at stå tom.

Selv om kalenderen viser slut-april, og de fleste spillere har fremtiden på plads, kan SønderjyskE formentlig snart præsentere en afløser for Simon Kristiansen, der forlader klubben til sommer - et år før oprindelig kontraktudløb.

JV erfarer, at samtalerne omkring Simon Kristiansens fremtid har stået på så længe, at SønderjyskE allerede har haft et par spillere til prøvetræning. Det bekræfter sportsdirektør Simon Lindhardt.

- Vi har haft to spillere til prøvetræning. Det er en ung ungarer og en islænding. De har begge gjort det ganske fint, siger Simon Lindhardt.

- Det er ikke sikkert, at spillere fra Island og Ungarn er på niveau med den danske liga, og derfor er vi nødt til at se dem an til prøvetræning, begrunder sportsdirektøren.

- Vi er i et videre forløb med den ene, og jeg håber, at jeg kan have noget på plads inden for den nærmeste fremtid, siger Simon Lindhardt.

- Vores trænere har selvfølgelig sagt god for det her, og kan se det som en erstatning for Simon.