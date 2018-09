Uafgjort i Kolding: KIF vandt kun uden for banen

KIF satte en tremålsføring over styr i slutminutterne og måtte nøjes med uafgjort mod Skanderborg. Den vigtigste kamp blev vundet uden for banen, men Brøndbyhallen truer med ny konkursbegæring.

HÅNDBOLD: Den vigtigste kamp var allerede vundet.

Uden for banen.

Fredag var kampen mod konkurs vigtigere, end kampen mod Skanderborg. Derfor kommer KIF sig måske over skuffelsen over at sætte en tremålsføring over styr i slutminutterne af kampen mod østjyderne. KIF måtte nøjes med 26-26, da den tidligere Skanderborg-fløj, Andreas Væver, misbrugte en stor mulighed tre sekunder før tid.

KIF hoppede i redningsbåden efter en uge med konkurstrussel hængende over hovedet. Hjemme i Koldinghallen tog holdet den gode nyhed ombord og sejlede mod det, der lignede en sejr over Skanderborg. Så ramte nedturen. Igen i slutfasen.

Holdene ser ud til at besidde samme styrke i denne sæson, og gæsterne kunne lige så vel have taget sejren som KIF, og derfor var uafgjort et logisk udfald.

Gode præstationer i KIF-forsvaret, vigtige scoringer fra Kasper Irming og Mattias Thynell samt en lovende målmandsindsats af svenske Rickard Frisk rakte ikke helt.

Seks minutter før tid ved KIF-føring på 24-21 kom Anders Petersen ind og snuppede et straffekast fra Morten Balling. Petersens første aktion i kampen. Og så scorede Jens Svane et rigtigt godt og vigtigt mål til 26-23 tre minutter før tid. Det burde have afgjort kampen til værternes fordel.