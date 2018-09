Sådan er det jo med sport.

Det er sort eller hvidt.

I den ene lejr er der glæde, mens humøret er på nulpunktet i det andet omklædningsrum.

Sådan var det også, da SønderjyskE lørdag havde banket KIF Kolding med 32-28.

- Ja, er du gal mand? Vi glæder os helt vildt over sejren. Det var lige, hvad der var brug for, sagde SønderjyskE's Mikkel Møller, der pumpede ni mål i kassen.

Han mente, at kampen udviklede på den helt rigtige måde, hvis man ser det med lyseblå briller.

- Vi skulle have tjek på deres spil syv mod seks. Det fik vi, og så skulle der bare løbes. KIF Kolding har et rigtig godt hold, men de har ikke så meget at skifte med, så filosofien var, at de måtte blive trætte, hvis vi bare kørte på. Og det forsøgte vi da i hvert fald på.

Og lad os bare konstatere, at det da vidst lykkedes ganske fint.