Tidligere SønderjyskE-nordmand var Kong Gullerud for en dag

EM: Du vinder ikke en slutrunde med syv gode spillere. Så enkelt er det. Det kræver bredde i truppen.

Norges sejr på 33-28 over Hviderusland søndag aften er så langt fra et signal om, at holdet skal regnes som EM-favorit, men den var et dunderslag på en olietønde om, at sidste års VM-finalister igen besidder klassen til at spille med om guldet.

Fordi Norge er så meget mere end Sander Sagosen og så meget mere end Bjarte Myrhol. For nu blot at nævne to af de norske spillere, der er blandt de bedste på deres position.

Tag nu blot stregspilleren Magnus Gullerud.

Søndag aften var den tidligere SønderjyskE-spiller Kong Gullerud for en dag, da Norge fulgte den helt tætte kamp mod Frankrig op med en klar sejr over Hviderusland. Gullerud blev med seks mål norsk topscorer sammen med Sander Sagosen og Kristian Bjørnsen. 26-årige Gullerud, der for halvandet år siden skiftede SønderjyskE ud til fordel for tyske GWD Minden, bød desuden ind med masser af fysik i forsvaret.

- Jeg har en lidt anden rolle end Bjarte (Myrhol, red.) og skal komme ind med megen energi. Vi forsøger at være proaktive i forsvaret, og så gælder det om at komme ud til skytterne og ikke stå tilbage og vente. Vi må give nogle tæsk, siger Gullerud til norske Dagbladet.

Han var en dygtig spiller i den danske liga inden afskeden med SønderjyskE i 2016, men han er helt naturligt blevet bedre efter skiftet til Tyskland.

- Jeg føler, at jeg vokser af at spille i Bundesligaen. Det er store kampe hver gang med knaldhård modstand og mange tilskuere, påpeger han.