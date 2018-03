Tidligere KIF- og Barcelona-fløj tvunget til karrierestop

HÅNDBOLD: Den dobbelte verdensmester, OL-bronzevinder og DM-guldvinder med KIF Kolding København, Albert Rocas, indstiller karrieren.

Den spanske højrefløj har de seneste sæsoner døjet med skader, og nu meddeler Albert Rocas, at han ikke kommer til at spille flere håndboldkampe som professionel.

CB Logroño blev dermed endestation i en lang og glorværdig karriere, der indbragte ham en lang række medaljer med det spanske landshold og nogle af sportens største klubber.

35-årige Albert Rocas havde vundet to verdensmesterskaber med Spanien i 2005 og 2013, da han i sommeren efter finalesejren over Danmark på hjemmebanen i Barcelona skiftede fra den spanske storklub til KIF Kolding København. Selv om han nød tiden i den danske klub, fandt han sig aldrig til rette uden sin familie. I den sidste del af sæsonen gav KIF ham lov til at pendle mellem Spanien og Danmark.

Han nåede at vinde DM-guld med et KIF-hold, der var et af de bedste gennem tiden i den danske liga, og nok kun er overgået af AG København. Rocas vandt DM-guld i sommeren 2014 med holdkammerater som Kasper Hvidt, Lars Jørgensen, Bo Spellerberg, Torsten Laen, Kim Andersson, Joachim Boldsen og stortalentet Lasse Andersson.

Inden tiden i KIF havde han spillet for blandt andre Portland San Antonio og Barcelona i hjemlandet.