Tæppefald i Tønder: Klokken ringer ind til sidste time

TM Tønder skal kæmpe med alt, hvad de kan skrabe sammen, når holdet onsdag aften er tvunget til point for ikke at ryge direkte ned i 1. division. Træneren har taget højde for kampens betydning i forberedelserne.

TM Tønder skal bruge et point i onsdagens hjemmekamp mod Ribe-Esbjerg. Ellers er det direkte ned i næstbedste række uden at få en ny chance i et nedrykningsspil. Det ved hver eneste spiller godt. Og det ved de henne på torvet i denne by i det sydvestlige hjørne af håndboldlandkortet, hvor marskens helte fra TMT er et kulturelt samlingspunkt for byen og oplandet.

En tur gennem byen

Taktisk består hovedopgaven i at bremse Ribe-Esbjergs bagkæde med Jacob Holm, Lukas Karlsson og Morten Nyberg samt deres samarbejde med primært Miha Zvizej på stregen.

- Vi har kogt det ned til at sige, at Holm er omdrejningspunktet, og så kommer Karlsson og Nyberg. Man skal ikke undervurdere deres sammenspil. Så det er i fireblokken, vi gerne vil stå kompakt, siger Sørensen.

Kampens betydning og det sene spilletidspunkt 20.30 har fået træneren til at ændre procedure op til kampen.

- Vi mødes midt på eftermiddagen. Vi vil gerne tage lidt af trykket af, forklarer han.

- Det bliver noget hygge og en gåtur gennem byen for at mærke, hvordan klubben og byen hænger sammen. Det er for at få dem til at mærke, hvor vigtigt det er, at vi kæmper for dem. Der er noget mentalt i det. Og så er der mulighed for at hvile og få lidt mad, siger trænerens som trods alt er glad for, at tingene er endt, som de er.

- For otte kampe siden sagde vi, at vi skulle have fem point, og vi har altså fået de fire af dem indtil nu, så vi er ikke afhængige af andre. Vi kan selv gøre det. Det hviler jeg rigtigt meget i, og det gør spillerne også. De har før prøvet at overleve og være i situationer, hvor de skulle vinde. Og ikke nok med, at de har prøvet det, de har også prøvet det med positivt resultat, påpeger Torben Sørensen, der måske endda kan give lyncomeback til Oliver Eggert, der har været skadet.

Bagspilleren klæder om til kamp - måske for sidste gang som Tønder-spiller.

Onsdag aften ringer klokken ind til sidste time. Hvis TM Tønder står som taber efter to gange 30 minutter, kommer der ikke flere timer i ligaen i denne omgang.

Går det godt, er der eftersidning af den positive slags.