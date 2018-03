TMT-profil skifter til SønderjyskE

TMT-topscorer Oliver Eggert vender hjem til SønderjyskE. Han skiftede i sin tid fra SønderjyskE til TM Tønder for at udvikle sig. Arkivfoto: Flemming Andersen

Fra næste sæson vender Oliver Eggert tilbage til SønderjyskE. Han skiftede fra SønderjyskE til TM Tønder for at få spilletid og udvikle sig. Nu er han så klar til at vende tilbage.

SKIFTE: Oliver Eggert skifter fra næste sæson fra TM Tønder til SønderjyskE. - Jeg havde flere tilbud, men det blev alligevel SønderjyskE. Det er der, jeg kommer fra. Jeg kender setup'et, jeg ved, hvor professionelle de er. Og så er det en fed hal og et fedt publikum, siger Oliver Eggert. - Jeg kan tage et skridt op i Sønderjyske. I TMT ved vi, at vi er et af bundholdene. SønderjyskE er mere et midterhold, synes jeg. Jeg kan bedre udvikle mig, fordi der er bedre forhold i SønderjyskE, siger han. TMT-topscoreren er fra Sønderborg, og han har også tidligere spillet i SønderjyskE, inden han skiftede til TM Tønder. Dengang var det for at få spilletid, men nu vender han altså hjem igen. - Dengang kunne jeg se, der var langt til banen. Så jeg satsede på at spille og udvikle mig mere i TMT, end hvis jeg sad på bænken i SønderjyskE. Jeg har også udviklet mig. Fysisk, mentalt, i spillet på banen. På alle parametre er jeg blevet bedre, siger han.

Et godt match Og nu har han altså udviklet sig nok til, at SønderjyskE kan se et lys i ham. - Oliver er en spændende spiller. Han har udviklet sig fint i TMT, og nu er han klar til at komme tilbage til SønderjyskE, siger SønderjyskE's cheftræner, Kasper Christensen. - Han har udviklet sig over hele paletten. Han er blevet stærkere, han leverer mere stabilt, han er blevet ekstremt giftig i gennembrud. Og så er der sket noget positivt med Olivers aggressivitet. Tidligere kunne han pakke sig lidt væk i kampene, det gør han ikke længere, siger Kasper Christensen. Hans kompetencer passer også godt til SønderjyskE, fortæller Kasper Christensen. - Han har nogle spændende kompetencer, vi kan se hos os. Han kan spille alle centrale pladser i forsvaret. Han har en god fysik. Og så har han nogle forskellige kompetencer offensivt som hans gennembrud, hans skud og han spil med stregspilleren, siger han. Og så passer han bare ind i SønderjyskE. - Han passer både ind spillemæssigt og i den måde, vi rekrutterer. Vi vil gerne have unge og lokale spiller. Han er jo fra Sønderborg, og vi er glade og stolte over at have en lokal spiller på holdet. Det er noget, vi vægter højt, siger Kasper Christensen.