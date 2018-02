TM Tønder-træner: De afgør selv, om de vil vinde

- Overlevelse kræver, at vi vinder nogle kampe. Så kigger vi efter 26 kampe, hvor vi er i tabellen. Men det er i hvert fald et af de hold, vi skal hente, siger cheftræner Torben Sørensen.

Vi har ni kampe at tage point i, og vi spiller alle kampe for at få point. Vi har givet hinanden hånd og lovet, at vi vil kæmpe for overlevelse hele vejen igennem sæsonen.

Kan ikke forvente noget

TM Tønder tager søndag eftermiddag hul på kampen for overlevelse, hvor topholdet Bjerringbro/Silkeborg kommer på besøg. I den omvendte kamp tabte TM Tønder med 16 i Silkeborg, og Torben Sørensen forventer også en svær kamp.

- Vi skal møde et hold, som allerede har spillet to europæiske kampe og en ligakamp. Vi kan ikke forvente noget af den her kamp. Hvis de spiller op til deres bedste, så afgør de selv, om de vil vinde. Men er de det mindste i tvivl, er vi klar til at spille med om pointene, siger Torben Sørensen.

Men selvom det på forhånd ser svært ud for tøndringerne, så vil de kæmpe deres chance. Torben Sørensens første officielle kamp i spidsen for TM Tønder var en pokalkamp mod netop BSV, her vandt TMT på hjemmebane med 26-25.

- Vi spillede en rigtig god kamp dengang, og det gjorde BSV ikke. Det gjorde de så i den næste kamp, og så tabte vi stort. Så det er en cocktail af, at vi skal være der, og det skal de ikke. Der er mange ting, der skal gå op i en større enhed, førend vi kan vinde, siger cheftræneren.