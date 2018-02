TM Tønder sikkert videre i pokalturneringen

HÅNDBOLD: TM Tønders ligaherrer er sikkert videre fra femte runde i pokalturneringen.

Tirsdag aften var sønderjyderne en tur i Hørning syd for Aarhus, og her blev det til en sikker sejr på 34-14 over det lokale jyllandsseriehold.

Værterne kæmpede fra begyndelsen godt for sagen med et offensivt forsvar, og Hørning formåede faktisk at score hele 11 gange i første halvleg. TM Tønder førte 18-11 ved pausen.

I anden halvleg blev klasseforskellen markant, og gæsterne holdt Hørning nede på sølle tre scoringer.

TM Tønder manglede kun Kristian Klitgaard og Martin Kjærgaard. Cheftræner Torben Sørensen gav debut til Jesper Redlefsen.

I sidste sæson nåede TM Tønder helt frem til kvartfinalerne i pokalturneringen, hvor holdet tabte en tæt kamp til Ribe-Esbjerg.

På mandag skal kræfterne igen bruges i ligaen. Tønder skal på en svær opgave ude mod oprykkerne fra Nordsjælland, der har hentet mange point på hjemmebane og er med i kampen om slutspilspladserne.

TMT skal samle point for at slippe væk fra ligaens sidsteplads, der betyder direkte nedrykning.