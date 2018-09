Stærk jubilar: Sandra Toft var Danmarks bedste

For godt ti år siden debuterede Sandra Toft på A-landsholdet, og søndag rundede hun så i fin stil kamp nummer 100.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på en sejr, men vi ved også godt, at vi ikke slår Norge så ofte. Jeg synes dog, at det godt kunne være gået vores vej denne gang.

Danmark var flere gange i anden halvleg kun bagud med et enkelt mål, men pludselig hed den så igen plus tre til Norge.

- Vi har mulighederne, men vi vælger ind i mellem de forkerte beslutninger. Der var ikke fem måls forskel på os denne gang, mente Sandra Toft.

De tre landskampe i Golden League kastede en sejr over Frankrig og nederlag til Polen og Norge af sig.

- Vi er aldrig tilfredse, når vi taber, men indstillingen var god, og jeg synes også, at vores forsvar arbejder godt for det. Der var vilje og masser af energi, og der er det, er det også nemmere et være keeper.

Landsholdsspillerne spredes nu for alle vinde, og de spillere som skal EM i Frankrig i november mødes først igen omkring den 20. november. Anfører Stine Jørgensen mener, at man alting godt kunne bruge en samling eller to mere for at få pudset tingene yderligere af, men sådan er virkeligheden bare ikke.

- Vi arbejder videre, når vi mødes igen, og så er jeg helt sikker på, at vi står knivskarpe, når vi spiller den første kamp i Frankrig.

Og den kamp er mod Sverige - og det var netop de blågule, som sidste år ekspederede Danmark ud af kvartfinalen ved VM-slutrunden i Tyskland. sendte .