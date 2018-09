Michael Sahl Hansen er som direktør for Håndbold Spiller Foreningen manden, der på mandag møder op i Skifteretten i Kolding på vegne af tidligere KIF-stjerner. Han understreger, at det er penge og ikke dialog, der kan løse konflikten.

HÅNDBOLD: På mandag mødes repræsentanter fra KIF og Håndbold Spiller Foreningen i Skifteretten i Kolding. Her skal KIF have fremskaffet økonomiske tilgodehavender til Bo Spellerberg, Lars Jørgensen, Marcus Cleverly og fysisk træner Thor Mørk. Ellers går KIF konkurs.

Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, tror ikke på, at dialog kan løse konflikten inden.

- Det er jo ikke dialogen, der løser dette. Man skal finde de penge. Vi har fået at vide, hvad de kunne skaffe, og det har spillerne ikke kunnet acceptere, fordi det var for stor en sum, de skulle skære fra, og der var ikke nogen sikkerhed for, at de kunne få de penge, siger direktøren.

- De siger, de ikke har nogen penge, og de har sagt til os, at de ikke kan betale. Det er deres realiteter, og så har de en mulighed nu for at forsøge at inddrive de her ting. Om det så er via netværk eller andre sponsorer, det er op til dem at løfte den opgave.