Spellerberg-rival: Håbløst at han skal have karantæne

Bo Spellerbergs betydning for KIF Kolding København kan ikke overvurderes, og ingen tvivl om, at den 38-årige håndboldveteran i den seneste tid har spillet helt forrygende.

Men KIF må undvære deres store profil på lørdag, når Ribe-Esbjerg HH er modstanderen i Brøndby. En enorm vigtig kamp for begge hold i bestræbelserne på at kvalificere sig til slutspillet. Spellerberg er nemlig idømt en spilledags karantæne for at råbe " Hvor er I elendige, mand" til dommeren umiddelbart efter en hektisk slutfase og et nederlag på et mål i lørdags i Skjern.

Så unægtelig en gevaldig håndsrækning til modstanderen, men afgørelsen har Ribe-Esbjergs Lukas Karlsson absolut intet tilovers for. Han mener på ingen måde, at hans tidligere holdkammerat burde have været idømt karantæne.

- Jeg synes, det er håbløst. Simpelt hen håbløst. Det er jo ikke sådan, at Bo har været modbydelig overfor dommerne eller har råbt noget meget grimt efter dem. Det er det, der sker, når adrenalinen pumper. Længere er den ikke, mener Lukas Karlsson.

- Bo er en type, som viser sine følelser inde på en håndboldbane. Sådan er han bare, og jeg synes da også, at man på tv-billederne fra kampen i Skjern kunne se, at det hele var overstået meget hurtigt. Det burde have været håndteret på en anden og mere hensigtsmæssig måde. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke kunne have været klaret i mindelighed. En karantæne er håbløs. Håndbold uden følelser er ikke rigtig håndbold.

Lukas Karlsson er helt med på, at det øger Ribe-Esbjerg HH's sejrschancer ganske betragteligt, at han og holdkammeraterne på lørdag slipper for Bo Spellerberg.

- Ja, det gør det, men jeg ville meget hellere vinde over KIF Kolding København med Bo Spellerberg på holdet.