Spellerberg-karantæne erklæret ugyldig - KIF-direktør undrer sig over forløb

Håndboldens Appelinstans, der er løsrevet fra Dansk Håndbold Forbund, har erklæret Bo Spellerberg-dommen for ugyldig, fordi KIF Kolding København-spilleren ikke fik mulighed for at blive hørt, og fordi dommerne ikke overholdt reglerne ved at indberette ham senest en time efter kampen.

KOLDING: Sagen om Bo Spellerbergs udbrud efter KIF Kolding Københavns nederlag mod Skjern den 10. marts har taget en ny drejning. Håndboldens Appelinstans, der er løsrevet fra Dansk Håndbold Forbund, har erklæret karantænen på en spilledag for ugyldig, fordi flere formaliteter ikke var i orden i forbindelse med dommen. Spellerberg råbte, "hvor er I elendige, mand", efter kampens dommere, som senere erkendte, at de ikke hørte udbruddet, men alligevel indberettede det. De indberettede også Spellerberg for at slå med knyttet næve og med stor kraft under hilsepligten efter kampen. En påstand, som TV2's optagelser tydeligt viser som værende den rene fantasi. Ydermere kom indberetningen ikke en time efter kampen, som reglerne foreskriver, og KIF-direktør Jens Boesen fortæller til JydskeVestkysten, at klubben først modtog indberetningen søndag klokken 17 - altså næsten et døgn efter kampen. Karantænen blev afsonet, da KIF ugen efter Skjern-kampen slog Ribe-Esbjerg. - Vi har vundet den kamp, så skide nu være med det, lyder direktørens umiddelbare reaktion i klassisk Jens Boesen-stil. - Det er meget mere principielt for Bo's og Spillerforeningens og fra flere andres side. Hvis det står i en regel, at dommerne må indberette en time efter kampen, så er det ikke en dag eller to eller tre dage efter, siger Jens Boesen. - Hvilken instans, der har fået dommerne til at rejse sagen dagen efter, det er meget, meget spændende, siger KIF-direktøren. - Så må vedkommende, der har foranlediget dommerne til det stå frem og erkende det. Om du nogensinde får dem til det, det ved jeg ikke. De forbryder sig jo mod deres egne regler, mener KIF-direktøren.