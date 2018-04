Spellerberg bekræfter interesse fra udlandet

HÅNDBOLD: KIF Kolding København-veteranen, Bo Spellerberg, har mulighed for at runde karrieren af med et ophold i udlandet.

Den 38-årige eks-landsholdsspiller bekræfter over for TV2 Sport, at han er i dialog med en schweizisk klub.

- Der har været en henvendelse fra Schweiz, og vi er i dialog. Det er korrekt. Men det er ikke sikkert, at det er noget, der bliver til noget, siger Bo Spellerberg til TV2 Sport uden at nævne klubbens navn.

Spellerberg har spillet i KIF i 16 år, siden han kom til Kolding-klubben fra FIF.

Han var i 2008 lejet ude til den spanske klub, Teka Cantabria, i tre uger, hvor han var med til at redde klubben fra nedrykning.

Han har tidligere over for JydskeVestkysten åbnet op for at slutte karrieren med et udenlandseventyr, hvis det kan passe ind i hans privatliv. Han har en datter med håndboldspilleren Louise Svalastog.

Spellerberg er bosat i København, hvor også Svalastog og deres datter i skolealderen bor.