SønderjyskE-træner efter kæmpesejr: Det var opløftende

SønderjyskE-træner Kasper Christensen kunne endelig glæde sig over en god indsats over hele linjen, da hans hold knuste TM Tønder 44-29.

HÅNDBOLD: SønderjyskE og træner Kasper Christensen fik med tirsdagens sejr på 44-29 over TM Tønder en opmuntring, inden nedrykningskampen i håndboldligaen genoptages.

- Det var opløftende set fra vores side. Vi kan ikke bruge det til en kæft, hvordan Tønder spillede kampen, og hvis du spørger mig, kan vi ikke bruge til noget, at det var mod dem, men vi kan bruge, at der var drive og tempo og mange individuelle præstationer i begge ender, sagde SønderjyskE-træneren.

- Vi har også hele tiden brug for at tanke selvtillid, og det her var noget, der kan være med til at styrke troen hos spillerne og til os selv som hold. Når vi er der, kan vi sagtens spille rigtig god håndbold, sagde Kasper Christensen.

Thorsten Fries havde mange redninger, kontraspillet var godt, og alle bød ind i SønderjyskE-offensiven. Det var en ændring til det bedre i forhold til tidligere.

- Vi laver mål fra alle positioner i dag, og så er det selvfølgelig lettere at sprede tingene ud. Fries kom ind med gode redninger, og så faldt vi måske lidt i første halvleg, men rejste os igen i anden halvleg, mente Kasper Christensen.

- Jeg synes, du har ret i det med det homogene angrebsspil, og jeg synes også, du har ret i det med kontrafasen, og jeg var glad for at se, at vi løb meget afmålt med få fejl i den fase. Claus (Kjeldgaard, red.) løber med rigtig fin balance og fordeler tingene rigtig fint og er selv farlig, når der er behov for det, mente træneren.

At sejren var mod en direkte konkurrent, ville han ikke blæse op til noget stort.

- Det lægger jeg ikke så meget i, og jeg tror ikke, det er noget, vi kan bruge om et par måneder. Jeg lægger heller ikke så meget i, at det lige er SønderjyskE og Tønder. Som jeg har sagt tidligere, synes jeg, der er mange andre hold med i den nedrykningskamp, som vi er en del af. Men det var da fedt at vise, at vi kan slå dem, og vi også kan slå dem stort, hvis de måske ikke helt er der, sagde træneren, som ikke mener, kampen direkte kan overføres til den indbyrdes kamp i Skansen, der venter i grundspillet.