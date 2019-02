Håndbold: Der gik lige lidt ekstra tid inden Kasper Christensen forlod omklædningsrummet ovenpå nederlaget på 21-26 til Skanderborg Håndbold.

Her var holdets helt store problem angrebsspillet, og Kasper Christensen lagde ikke skjul på, hvor skoen trykkede.

- Jeg synes vi render ind i nogle udfordringer, som vi nok i bund og grund forventede en smule. Det, at Chris er væk, gør, at vi skal arbejde på nogle nye konstellationer. Tilmed er vi også lidt smalle, fordi Alex lige er kommet tilbage. Det er en løbende proces for os, og i dag var det ikke nok til at slå et rigtigt velspillende Skanderborg hold, sagde trænerne.

Første halvleg bød på en målpause fra SønderjyskE's side på over ni minutter, og selvom det blev bedre i anden halvleg med sammenlagt 13 mål, var det fortsat med et knap så velfungerende angrebsspil.

- Vi skal have forløst vores spillere i det, og det er nye konstellationer. Dem der har arbejdet med elitesport, de ved hvad relationer betyder, og der har vi mistet en grundspiller i Chris, så det arbejder vi løbende på. Nu har vi en rigtig god uge i næste uge til at skulle forløse det endnu mere, og det bliver en løbende proces for os resten af sæsonen, sagde Kasper Christensen.

Noget var dog lykkes i kampen, mente træneren.

- Jeg er glad for forsvars spillet, jeg synes vi dækker en fantastisk forsvarskamp. Særligt vores 5-1 var stærkt. Det se jeg gode perspektiver i, sagde Kasper Christensen.