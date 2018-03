SønderjyskE-træner: Irriteret, ked af det, skuffet

REAKTIONER: SønderjyskE-træner Kasper Christensen virkede lettere rystet efter femmålsnederlaget mod TM Tønder torsdag aften.

Det er muligt, at tolkningen er forkert, men tilfreds var han i hvert fald så langt fra.

Han anerkendte en god TM Tønder-indsats, hvorefter han revsede sig selv og sit eget hold.

- Jeg er sindssygt overrasket og frustreret, ked af det og irriteret - alle de ord, du nu kan finde på - over at vi kan komme ud og præsentere os selv på den måde i sådan en kamp. Jeg ved godt, spillerne vil, for jeg går op ad dem hver dag, og måske var der en snert af overtændthed og alt for meget uro, da vi i en fase var ved at komme ind på Tønder i anden halvleg, sagde Christensen.

- Vi viser ikke klarhed på opgaven. Vi leverer ikke den fysik, der skal til, og vi er ikke omstillingsparate i forhold til at komme retur, og det er jeg sindssygt skuffet over. Det må jeg sige. Jeg er forundret, konstaterede SønderjyskE-træneren.

Hans hold var en smule oven på i en periode efter pausen, men formåede ikke at lukrere på den lille optur.

- Vi fik lige et moment i anden halvleg, men der var vi alt for hektiske. Jeg kan slet ikke tælle, hvor mange bolde vi smed væk, sagde træneren.

- Det var et tilbageslag, og vi har i den grad noget at revanchere i den resterende del af sæsonen forstået på den måde, at vi har gjort det fint i februar-marts fraset denne kamp, og det her er bare så langt fra den måde, vi kan, skal og bør spille, sagde træneren, som også rettede pegefingeren mod sig selv.

- Jeg tager også mit ansvar, for jeg synes ikke, at jeg og Claus (assistenttræner Claus Lyngsøe, red.) ender med at sende et hold på banen, der udviste den parathed, der skal til. Det må vi reagere på.