SønderjyskE sejrede i Skansen: Sådan et forsvar kan man komme langt med

HÅNDBOLD: Ligakampen i Skansen mellem SønderjyskE og Nordsjælland, som hjemmeholdet vandt 24-21, var nøjagtig så jævnbyrdig som forventet.

Den var så jævnbyrdig, at SønderjyskE-sportsdirektør Simon Lindhardt, der altid hopper rundt bag det ene mål som en hoppebold i et hurlumhejhus, måtte tage ekstra skrappe midler i brug for at holde nerverne på afstand. Midt under kampen fandt sportsdirektøren en taperulle og begyndte at tape nogle løse stødpuder fast på betonpillerne bag det ene mål.

Simon Lindhardt har samlet et hold af dygtige håndboldhåndværkere, der især kan deres kram i forsvarsdelen. Det viste spillerne mod Nordsjælland. Og så viste sportsdirektøren sig altså også selv som lidt af en handyman.

Nordsjælland scorede hele 36 gange i storsejren over KIF i mandags, men i Sønderborg var gæsterne oppe mod ligaens hidtil stærkeste forsvar. I hvert fald rent statistisk. Det prægede kampen. SønderjyskE førte 11-10 ved pausen takket været fem scoringer af den islandske spirrevip, Arnar Birkir Halfdansson. Højrebacken er stærk i gennembruddene, og så sidder der en forrygende underhånd på ham.

Da venstrebacken Aaron Mensing fik justeret sin skudarm efter pausen, begyndte det at se rigtigt lovende ud for sønderjyderne. Men det var først og fremmest et uhyggeligt stærkt og velorganiseret forsvar, der dannede grundlaget for den sønderjyske sejr. Det tvang de nordsjællandske spillere ud i usædvanlig mange tekniske fejl. Nordsjælland havde blot scoret 12 gange efter 47 minutter. Herefter begyndte gæsterne at finde åbninger ovre hos en træt Arnar Birkir Halfdansson, men SønderjyskE-bænken satte Oliver Eggert ind for at få lukket hullet. Og det var også Eggert, der endegyldigt fik lukket kampen med sin scoring til 23-20.