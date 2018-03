SønderjyskE-sejr kan give bonus

SØNDERBORG: Ud over at få en god indgang til det forestående nedrykningsspil ligger der en sportslig bonus og venter på SønderjyskE, hvis holdet formår at vinde grundspillets sidste kamp mod Mors/Thy onsdag aften.

- Vi vil gerne have et point mere end Skanderborg. Det er i vores hænder at slå Mors, og så må vi se, hvad der sker i Kolding, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen med henvisning til Skanderborgs kamp mod KIF.

Både SønderjyskE og Skanderborg får som enten nummer 11 eller 12 et point med over i nedrykningsspillet, men hvis de to hold ender på færrest point blandt de fem hold i nedrykningsspillet, vil SønderjyskE være bedst indbyrdes, hvis de ender højere i grundspillet.

- Jeg synes egentlig bare, det er fedt, at Mors også har noget at spille for. Det gør, at det bliver intens, siger Christensen.

Simon Kristiansen kommer ikke til at træne mere i denne sæson, men han er formentlig med i kampene. Stregspiller Adam Nyfjäll er klar igen.