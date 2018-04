SønderjyskE har ingen problemer med motivationen

SønderjyskE-træner Kasper Christensen går så vidt som til at gribe fredagens kamp mod Mors/Thy an som en finale, fordi holdet er opsat på at runde sæsonen af med lutter sejre som afsæt til næste sæson.

SØNDERBORG: Hvis folk i Sønderborg og omegn gør sig betænkeligheder ved at tage til SønderjyskE-kampen mod Mors/Thy af frygt for manglende motivation, kan de trygt møde op i Skansen.

SønderjyskE vil vinde. Både denne kamp og de resterende i sæsonen, der også indebærer en udekamp i pokalturneringen mod Odder fra den pæne ende af næstbedste række.

- Jeg har sagt flere gange, at vi ikke har nogen problemer med at motivere os. Vi tog også kampen i Midtjylland seriøst, for hvis vi gik derop og dummede os, så lå vi lige pludselig sidst i nedrykningsgruppen, og tingene ville være ude af vores hænder, understreger SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

- Vi er tilmed kommet i gruppe med to hold, vi ikke har slået i ligaen. Ribe-Esbjerg havde vi ikke slået før den anden dag, så vi har masser at bevise både for omverdenen og ikke mindst for os selv, siger Christensen inden kampen mod Mors/Thy, der er en mulighed for at slå endnu et hold, der har haft overhånden mod sønderjyderne i denne sæson.

- Jeg tror på, vi kan skabe en god grobund for næste sæson. Jeg tror også, at ærekærhed over for os selv, fans, sponsorer og alle, der følger os, giver en forpligtelse til, at vi skal gøre det så godt, vi kan, siger SønderjyskE-træneren.

Han peger også på vigtigheden af at holde spillerne til ilden, fordi der i maj venter en vanskelig kamp ude mod Odder i pokalturneringen, hvor en sejr vil bringe sønderjyderne i ottendedelsfinalen.

Så alle kampe er vigtige for SønderjyskE, der også kæmper for at runde en sæson med flere nedture end opture anstændigt af.

- Som træner vil man gå igennem ild og vand for at vinde. Også nogle gange, hvis det er en træningskamp, fastslår Kasper Christensen.