SønderjyskE bekræfter islandsk forstærkning

Islandske Arnar Birkir Halfdansson er en krudtugle, der både kan henrykke et håndboldpublikum og få dem til at græmmes.

SØNDERBORG: Som JydskeVestkysten kunne fortælle torsdag morgen, henter SønderjyskE en islandsk erstatning for Simon Kristiansen på højre back.

Klubben bekræfter i en pressemeddelelse, at den har indgået en to-årig aftale med Arnar Birkir Halfdansson, der kommer til klubben fra Fram Reykjavik i hjemlandet.

- Arnar kan spille krydsspillet med hopskud over midten, og samtidig er han dygtig i spillet tæt på forsvaret med gode skud og en hurtig afvikling. Arnar har et godt blik for spillet og søger gerne samspillet med stregen. En tovejsspiller, der dækker godt op og via evnen til at læse spillet er på forkant med situationerne, siger assistenttræner Claus Lyngsøe, der sammen med cheftræner Kasper Christensen så islændingen an ved en prøvetræning tidligere på foråret.