Sønderjysk manifestation

SønderjyskE satte en tyk streg under, at de mener gruppespillet alvorligt, selv om nedrykning ikke er et tema. Hjemmeholdet slog Mors/Thy 38-33.

HÅNDBOLD: Der var lidt flere tomme sæder end sædvanligvis i Skansen, men de tilskuere, der var mødt op, sad ikke og surmulede over, at de havde valgt hallen i stedet for en grillaften i en solbeskinnet have. Det fik de ikke grund til at fortryde. Hjemmeholdet holdt målfest og vandt 38-33.

Tilskuerne var med SønderjyskE lige fra begyndelsen, hvor Frederik Børm, Christian Jensen og Aaron Mensing gav hjemmeholdet en hurtig føring på 3-0. Førstnævnte og sidstnævnte blev godt fodret af playmaker Chris Jørgensen.

Fem minutter senere havde gæsterne scoret de næste seks mål i en omskiftelig indledning.

Fire målmænd - to fra hvert hold - må have fået susen for ørene, for boldene peb forbi dem i første halvleg.

Thorsten Fries skiftede sig selv ud, da Stefan Nielsen bragte Mors/Thy foran 10-9 efter 16 minutter. Fries havde blot haft to redninger - det ene var dog et straffekast, og han reddede endnu et, da han kort efter kom ind på et nyt forsøg fra syv meter.

Mors/Thy var som altid farlige på kontra, mens hjemmeholdet bestemt leverede en godkendt kamp i offensiven, selv om der blev givet kontraer væk.

19 mål inden pausen er svært at sætte en finger på, men normalt rækker så mange scoringer til en komfortabel føring.