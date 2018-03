Skjern er favorit til at gå videre

Skjern Håndbold er favoritter hos bookmakerne til samlet at slå Telekom Veszprem og dermed gå videre til kvartfinalerne i Champions League.

Det viser en række tal i hvert fald. Danske Spil giver odds 1,70 på Skjern til at gå videre, mens Veszprem får 2,05. 1XBet giver 1,65 mod 2,24. Comeon! giver 1,68 mod 1,95, og 12Bet giver 1,69 mod 1,96. Bet 365 er mere i tvivl, for de giver begge hold odds 1,85 på at gå videre samlet.

Mange firmaer er helt enige om, at Veszprem vinder returkampen hjemme i Ungarn. En sammenligning mellem omkring 50 firmaer giver 1,09 som bedste odds på sejr til Veszprem, mens Skjern giver helt op til odds 18.

At der i det hele taget er usikkerhed om, hvem der går videre, er også kommet bag på ejerne og lederne i Telekom Veszprem. På klubbens hjemmeside skriver klubben nemlig, at holdet har leveret så skuffende resultater i denne sæson og vist så skuffende attitude, at det vil blive straffet, hvis det ikke ændrer sig inden for de næste kampe. Spillere og trænere vil ganske enkelt blive straffet hårdt økonomisk, for alles lønninger vil blive sat ned til minimumlønnen resten af sæsonen i den ungarske liga.

Dermed er der lagt ekstra pres på Veszprem inden returkampen. Klubben lægger ikke skjul på, at de gør alt for at give spillere og trænere optimale betingelser, og så forventer de altså bedre resultater og en bedre indsats end det, der blev vist i Skjern i søndags. Ellers falder straffen.

Fredag formiddag trænede Skjern hjemme, hvor efter en trup på 19 spillere og trænere og holdledere kørte til Billund, hvor et lejet fly ventede. Fire ledere tager turen i bil hele vejen til Ungarn.