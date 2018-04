Simon Kristiansen stopper i SønderjyskE

- Jeg er utroligt ked af, at jeg bliver nødt til at stoppe i SønderjyskE, men jeg har følt, at det var den rigtige løsning for mig. Jeg er fysisk ikke længere i stand til at træne og spille i den mængde, som det kræves i en klub på det niveau, forklarer 34-årige Simon Kristiansen i en pressemeddelelse.

Respekt fra sportsdirektøren

Sportsdirektør Simon Lindhardt, der sammen med daværende trænere Morten Henriksen så muligheden for at give Kristiansen en større rolle i SønderjyskE end den, han havde i BSV, er fuld af respekt over Simon Kristiansens egenskaber som spiller og menneske.

- Det siger meget om Simon som menneske, at han i stedet for at tage det sidste år af sin kontrakt og ikke kunne bidrage med det, han ønsker, giver os som klub muligheden for at komme ud af aftalen og finde en erstatning, siger Simon Lindhardt.

- Simon har været en stor profil for SønderjyskE. Han hungrede efter spilletid og ansvar i BSV, og vi savnede i SønderjyskE en højre back med stor kvalitet. Ovenstående ligning har været en succes for begge parter. Simon er et godt menneske med værdierne på rette sted, og han har ud over store spillemæssige kompetencer også været samlingspunktet i omklædningsrummet, siger Lindhardt.