Reaktioner efter fredagens 22-20-sejr til Ribe-Esbjerg HH over KIF Kolding. Lukas Karlsson mente, at kampen var decideret forfærdelig, mens KIF-træner Lars Rasmussen vurderede, at han og holdet kunne tage rigtig meget med i den videre proces.

Normalt står vinderen og jubler, mens humøret hos taberen er dårligt.

Sådan forholdt det sig ikke efter fredagens lokale duel i mændenes håndboldliga mellem Ribe-Esbjerg HH og KIF Kolding.

- Det var en forfærdelig kamp fra vores side, men selvfølgelig er vi rigtig tilfredse med sejren. Det var en kamp med to rigtig gode målmænd, men vi har jo 1000 chancer til at afgøre kampen midt i anden halvleg, hvor vi er foran med tre mål, mente Ribe-Esbjergs Lukas Karlsson.

- Selvfølgelig var der meget på spil. Vi vidste, at vi skulle vinde for at holde liv i håbet om at komme i slutspillet. Det er utroligt, at vi stadig har chancen efter sådan en sæson, men vi går naturligvis all-in på det. Og måske er SønderjyskE også ved at blive en smule nervøse.

Hos KIF Kolding var det første kamp med Lars Rasmussen som cheftræner. Han så sit hold spille en rigtig fin første halvleg, men i anden halvleg gik KIF Kolding fuldstændig i stå rent angrebsmæssigt og formåede blot at score fem mål på 30 minutter - og så vinder man altså ikke ret mange kampe.

- Men jeg vil holde fast i, at vi kommer frem til chancerne. Vi har ni 100 procents chancer, men Haagen (Søren, red.) står godt inde i målet, men jeg mener helt ærligt, at det var en kamp, som vi burde have vundet.

Lars Rasmussen måtte spille med et helt nyt midterforsvar i kampen, men han mente, at det nu havde fungeret helt fint med Mattias Thynell og Cyril Viudes.

- Min bedste mand i forsvaret har karantæne, og vi må undvære Olafur (Gustafsson, red.) to kampe endnu, og desuden havde Alexander Morsten en skade i foden, så vi måtte lave om. Men jeg er sgu stolt af gutterne. De kom med alt, hvad de havde.

Lars Rasmussen mente, at hans spillerne kom med ild i øjnene.

- Ja, det gjorde de virkelig. Prøv at tænke på, hvad de her spillerne har været igennem i de seneste dage. Jeg synes, at vi i den grad kan være os selv bekendt. Nu må vi jo så slå Skjern i den næste kamp i stedet for. Dem slog vi jo sidst, så det bliver ikke det store problem, sagde Rasmussen med et smil på læben.