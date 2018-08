Håndboldligaen tyvstarter fredag aften. JydskeVestkysten har kigget de tre lokale hold, KIF, Ribe-Esbjerg og SønderjyskE efter i sømmene. Her tager vi et lille kig på de 11 konkurrenter i ligaen og giver et bud på en slutstilling efter grundspillets 26 kampe.