Sådan spilles håndboldherrernes slutspil

HÅNDBOLD: Onsdag aften kastes håndboldherrernes slutspil i gang. Igen i år er der deltagelse af otte hold, der er fordelt i to grupper med fire hold i hver.

Otte hold spiller om fire semifinalepladser, og de hold, der har point med fra grundspillet, er favoritter til at gå videre.

Holdene møder hinanden både ude og hjemme.

Puljevinderne møder nummer to fra den modsatte pulje ude og hjemme i to semifinaler.

Nummer et og to fra grundspillet har to point med over i slutspillet, mens nummer tre og fire har et enkelt point med over.

I tilfælde af pointlighed efter gruppespillet er det placeringen fra grundspillet, der tæller.

Dermed har de øverst placerede hold fra grundspillet en fordel inden slutspilskampene.