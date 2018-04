Sådan spilles håndboldherrernes nedrykningsspil

HÅNDBOLD: De fem hold i gruppen i nedrykningsspillet spiller kun mod hinanden en enkelt gang. Altså spiller holdene kun fire kampe.

Derefter kan de fire bedste hold sige tak for denne sæson, mens nummer fem og sidst skal ud i playoff-kampe efter bedst-af-tre-princippet mod nummer to eller tre fra 1. division om en fornyet billet til næste sæsons håndboldliga.

Nummer 9 og 10 fra grundspillet har to point med over i nedrykningsspillet, mens nummer 11 og 12 har et point med over.

HC Midtjylland har tabt samtlige kampe kæmpestort, siden de i vinter lod stort set hele holdet forlade klubben på grund af økonomiske problemer.

Klubejer Thomas Hinze sagde mandag til Ritzau, at holdet stiller til kamp onsdag aften, men at han ikke kan garantere, at holdet gennemfører nedrykningsspillet.

Midtjyderne kommer utvivlsomt til at tabe samtlige kampe i gruppen, og holdet, der primært består af ungdomsspillere, vil også tabe playoffkampene mod enten Randers eller Lemvig fra 1. division.

Hvis HCM trækker holdet i løbet af nedrykningsspillet, vil enten Randers eller Lemvig overtage midtjydernes plads i ligaen.

Dermed vil HC Midtjylland forlade ligaen sammen med TM Tønder, der endte på sidstepladsen og rykkede direkte ud. Tønders plads overtages ad TMS Ringsted, der vandt 1. division.