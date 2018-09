Russer bekræfter: Jeg har KIF-penge til gode

Russiske Konstantin Igropulo bekræfter over for JydskeVestkysten, at han stadig mangler sidste del af sit tilgodehavende i KIF.

HÅNDBOLD: Bo Spellerberg, Lars Jørgensen, Marcus Cleverly og Thor Mørk er ikke de eneste tidligere KIF'ere, der har penge til gode i den økonomisk udfordrede klub.

Russiske Konstantin Igropulo bekræfter skriftligt over for JydskeVestkysten, at han også mangler at få et beløb for sin resterende løn.

Igropulo kom til KIF fra Füchse Berlin i sommeren 2015 og spillede for klubben i to sæsoner. Da han forlod klubben i 2017 havde han flere måneders løn til gode, men dengang undlod han at gøre krav på pengene gennem advokater.

Han fik siden størstedelen af sit tilgodehavende, men han mangler fortsat den resterende del. Han har dog ikke gjort juridisk krav på pengene endnu.

Han har tidligere understreget over for JydskeVestkysten, at han ikke har til hensigt at gå retsligt efter klubben, fordi han ikke ønsker at skade den.

Over for TV2 Sport pointerer han, at han har været i kontakt med KIF om det resterende beløb.

- Lige nu har jeg faktisk ikke fået alt. Jeg mangler en månedsløn. Jeg snakkede med Jens Boesen (tidl. direktør i KIF Kolding, red.) i sommer, før han forlod klubben. Vi mødte hinanden ved Final4 i Köln, og han lovede mig, at sagen ville blive lukket snart, men derfra skete der intet, siger Igropulo.

KIF skal møde i Skifteretten på mandag. Fredag aften spiller klubben ligakamp mod Skanderborg i Kolding.