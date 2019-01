Rørt Lauge mangler OL-guldet

- Jeg skulle ud at finde min familie allerførst. Jeg skulle finde min datter og min kone og give dem en ordentlig krammer. Nu er min datter taget hjem med svigerfamilien. Hun var træt og helt våd af sved fra far, der svedte igennem hendes tøj også.

- Jeg har i den tid, jeg har fulgt håndbold, sjældent set en så dominerende præstation, som vi har leveret. Hvilken vanvidspræstation efter den anden vi har leveret derinde. Vi slår Chile med 19 mål, men vi slår også Frankrig med ni, og vi kunne have vundet med endnu mere i dag, hvis vi ikke havde gået og fejret det derinde. For helvede mand, hvor har vi spillet godt. Hvor har vi været fokuserede på det her, sagde den nykårede verdensmester med medalje om halsen og øl i hånden.

Det er vanvittig

Hvornår gik det op for dig, at du var verdensmester?

- Når man fører med 10 eller 11 med et kvarter igen, så er det der, man lige skal have det sidste fokus for at køre den hjem. Det går i realiteten op for mig, da vi bare ligger og bytter mål, og de skifter Sander ud. De så modløse ud, og vi scorede på nærmest hver chance.

- Det er vanvittigt at kunne kalde sig verdensmester. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt fedt. Amen, jeg kan slet ikke beskrive det. Det er nummer ét i verden. Man kan tage en globus, og så kan vi bare sige, at vi er nummer et i håndbold. Det er helt sindssygt.

Verdensmesteren har da også allerede sat sig fast på et nyt mål. Mere vil have mere.

- Så er der OL i Tokyo, den er stensikker. Jeg satser stærkt på at være med til den tid. Det er et ultimative mål. Den medalje af guld mangler, sagde Rasmus Lauge, der ikke forventede at opleve noget lignende det, han oplevede søndag, igen:

- Det er once in a lifetime, at vi vinder VM-guld på hjemmebane. Med den spillestil, jeg har, tror jeg ikke, at det kommer igen for mit vedkommende.