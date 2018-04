Ribe-Esbjerg træner efter nederlag: Det var mit ansvar

Så nu bliver jeg nødt til at tage hjem og studere i halvandet til to år. Samtidig vil jeg vise mig frem med landsholdet, og så håber jeg på, at jeg kan komme tilbage til Europa.

Flere afgange

Inden kampen meldte Ribe-Esbjerg ud, at Ryan Zinglersen stopper som træner efter denne sæson.

- Det var ophavet og lå i kontrakten, at klubben ville have resultater. Vi skulle nå slutspillet, og det gjorde vi ikke, så har klubben evalueret i lang tid på det, sagde Ryan Zinglersen uden at ville snakke om, hvordan han synes tiden i klubben har været. Det vil han gemme til efter sæsonen.

Udover Ryan Zinglersen sagde Ribe-Esbjerg også farvel til flere spillere. Blandt andet stopper den egyptiske bagspiller Yehia Elderaa i klubben efter blot et år. Det er dog ikke uden tvang, at egypteren nu stopper i klubben.

- Det var ikke min beslutning at stoppe. Jeg skulle være startet på en uddannelse, men det jeg studerer, er kun på engelsk i København, og det fungerer ikke med så mange timers transport, sagde Yehia Elderaa og tilføjede, at regler i Egypten siger, at han kun må forlade landet for at studere.

Derfor bliver egypteren nu nødt til at vende tilbage til sit hjemland. Han har undersøgt, om der var mulighed for at studere i et andet europæisk land, men det der var mulighed for, krævede at han startede forfra, selvom han har læst to år i Egypten.

- Så nu bliver jeg nødt til at tage hjem og studere i halvandet til to år. Samtidig vil jeg vise mig frem med landsholdet, og så håber jeg på, at jeg kan komme tilbage til Europa, sagde Yehia Elderaa og tilføjede, at han ville være interesseret i at vende tilbage til Ribe-Esbjerg.