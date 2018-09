RIBE-ESBJERG: Mandagens fridag var inddraget, og i stedet brugte Ribe-Esbjerg-truppen nogle timer på at gense og diskutere det pinlige nederlag på 24-34 ude mod TTH Holstebro.

Cheftræner Lars Walther mener, at truppen nu kan se frem mod torsdagens vanskelige hjemmekamp mod Aalborg.

- Nu blev det også præsenteret lidt som om, at himmel og helvede er i bevægelse, og det var det altså ikke. Det var bare en god, konstruktiv snak, hvor vi fik diskuteret første halvleg igennem og fik snakket situationerne igennem, og hvorfor der sker det, der sker. Så det var faktisk bare en stille og rolig samtale, hvor der var konstruktiv kritik over hele linjen. Så det var helt fint, siger træneren, der sammenligner kampen med mødet med samme hold i pokalblamagen i Ribe for nogle uger siden.

- Den kamp skal jo sammenlignes med pokalkampen, for det er noget af det samme, der sker. Det er ikke en, jeg sammenligner så meget med de andre turneringskampe, vi har spillet, fordi der har vi sådan rimelig godt styr på det og føler, vi kommer den rigtige vej, mener træneren.

Uden at gå i detaljer bekræfter han, at den resignation, der så pinlig ud i Holstebro, blev diskuteret på mandagens møde.

- Da det lige pludselig gik hurtigt, der tror jeg, at den første kamp mod TTH Holstebro sidder i baghovedet. Det er noget af det samme, der sker. At vi så næsten spiller i undertal i otte minutter i træk, der er det klart, at det koster. Men der bliver man nødt til at acceptere, at det koster noget, og så må man arbejde sig tilbage igen og ikke resignere og tænke på, at hele verden er imod os, for det kommer vi ikke særlig langt med. Det var nok det mest negative, vi kunne få ud af det. Alt det andet handler om at se fremad og ikke tilbage. Vi er klar over, at der kommer nogle bump på vejen her i efteråret, og det er folk indstillet på. Det var en god snak, understreger Lars Walther.