Reddet fra konkurs - KIF vil i dialog med andre kreditorer

Håndbold: KIF fortsætter som elitehold i herrernes håndboldliga. Fredag indgik klubben forlig med Håndbold Spiller Foreningen, der på vegne af fire tidligere ansatte havde begæret KIF konkurs.

- Der har været en god dialog om det runde bord, og der er ikke nogen, der står tilbage og føler sig forbigået. Parterne er gået glade fra hinanden, siger Brian Stein.

- Vi er glade for, at vi kunne komme godt ud af det med mange rigtig gode klubkoryfæer og Thor Mørk. Jeg vil ikke udtale mig om indholdet af forliget, siger han om aftalen mellem klubben på den ene side og Håndbold Spiller Foreningen på vegne af Bo Spellerberg, Lars Jørgensen, Marcus Cleverly og Thor Mørk på den anden.

KIF's bestyrelsesformand har haft fire travle måneder med at samle stumperne i KIF, og selv om konkursen her og nu er afværget, er arbejdet langt fra ovre.

- Det er et skridt på vejen for det nye KIF, men vi kan se frem mod de kommende udfordringer, siger Brian Stein, som har de kontraktlige forpligtelser over for Brøndbyhallen højt på dagsordenen.

Brøndbyhallen holder fast i, at den har en aftale med KIF til 2025.

- Vi vil gerne i dialog med Brøndbyhallen, og vi opfordrer til, at vi mødes, så vi kan finde en god løsning, siger formanden, som afviser, at der har været spil for galleriet.

- Fakta er, at vi ikke havde pengene. Det er virkeligheden. Vi havde ikke pengene. Vi har skaffet pengene, siger Brian Stein.

Han mener, at den truende konkurs har været med til at skabe ny fokus på, at KIF har brug for støtte.

- Situationen, vi har været i i ugens løb, har givet både positiv og negativ omtale. Det har også været med til at åbne nogle døre, og vi har haft nogle gode samtaler med en masse mennesker i byen, siger formanden.

- Der er ikke blevet skrevet en blankocheck. Vi skal gøre os fortjent til støtten og bevise, at vi fortjener den, siger formanden, der fortæller, at det er gamle, men også nye investorer, der har rakt klubben en hånd.

- Der skal lyde en stor tak til de organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, der har hjulpet. Og til Steen Møller fra fanklubben, der har gjort opmærksom på den private indsamling, siger formanden.