Protest afvist: TM Tønder overvejer at anke til DIF

Dansk Håndbold Forbund har afvist TM Tønders ønske om at spille kvalifikationskampe til ligaen mod Lemvig. Sønderjyderne overvejer at tage sagen videre.

HÅNDBOLD: TM Tønder fik ikke noget ud af sin protest i forhold til klubben nedrykning fra herrernes håndboldliga.

Klubben blev sidst i grundspillet og rykkede direkte ned i 1. division, men klubben havde protesteret mod afviklingen af turneringen, fordi HC Midtjylland gik konkurs midt i det såkaldte kvalifikationsspil, hvor taberen af en gruppe med fem hold efter planen skulle spille playoffkampe om en fornyet billet til ligaen mod et hold fra 1. division.

- Dansk Håndbold Forbunds Appelinstans stadfæster forbundets afgørelse om, at TM Tønder er rykket ned i 1. division, og at holdet ikke genindtræder i turneringen for at møde Lemvig-Thyborøn Håndbold om en plads i det kommende års 888 Liga, lyder det fra Dansk Håndbold Forbund.

Dermed ser nedrykningen endegyldigt ud til at være en realitet for den sønderjyske klub.

Tønder har dog mulighed for at appellere onsdagens afgørelse til DIF-idrættens Højeste Appelinstans, som hører under Danmarks Idrætsforbund.

- Vi drøfter sagen, og der er planer om at gøre det, men om det kommer så vidt, det ved jeg ikke. Det bliver afgjort inden for de næste par dage, siger TM Tønder-bestyrelsesformand Robert Okholm til JydskeVestkysten onsdag eftermiddag.

- Vi har fire uger til at betænke os i, men så lang tid går der nu ikke. Vi mødes snarest for at drøfte hele situationen én gang til, siger Robert Okholm.