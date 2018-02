Presset øges i bunden: SønderjyskE skal have point

Presset stiger på bundholdene i herrernes håndboldliga, og SønderjyskE er blot et enkelt point fra sidstepladsen og direkte nedrykning. Hjemmekampen mod Nordsjælland er én af dem, der bør give to point.

HÅNDBOLD: Kan man have en god fornemmelse efter en kamp, der er tabt med otte mål?

Ja, hvis man taler om SønderjyskE-nederlaget ude mod Bjerringbro/Silkeborg kan man godt, for to af de ting, som sønderjyderne har ønsket at forbedre i vinterpausen - forsvarsspillet og kontrafasen - fungerede rigtigt godt gennem de sidste 40 minutter af kampen.

- Det er ikke sådan, at vi går og klapper os selv på skulderen over at have tabt med otte mål. Det er ikke den kultur, vi har, men vi syntes egentlig, at der var noget positivt at tage med fra kampen, siger cheftræner Kasper Christensen.

Lørdag sender han sit hold på banen til én af de kampe, der helst skal give en sejr og to tiltrængte point, hvis SønderjyskE skal på afstand af sidstepladsen. Nordsjælland kommer på besøg i Skansen.

Er det forkert at sige, at der hviler et stort pres på både træneren og spillerne inden kampen mod Nordsjælland?

- Jeg ved ikke, om der hviler et større pres, når vi spiller mod Nordsjælland, end når vi spiller mod Kolding på torsdag, men man kan sige, at vi har spillet os i en situation, hvor vi skal have nogle point på tavlen. De point tæller lige så meget, om de kommer hjemme mod Nordsjælland, eller de kommer ude mod BSV, så det er ikke sådan, at vi går og mærker noget pres i hverdagen. Det ændrer ikke, hvordan vi træner eller går til kampe. Men det er klart, at tingene begynder at spidse til, og vi går så småt ind i den afgørende fase af sæsonen, og det er nu her, vi skal være gode nok til at spille nogle point på kontoen. Det kunne være fedt, hvis det startede lørdag, siger Kasper Christensen.