Ombejlet Spellerberg: Umiddelbart skal jeg vel spille i Kolding

Flere danske og udenlandske klubber har forsøgt at lokke Bo Spellerberg væk fra Kolding. Hvis han skal forlade KIF, skal det være for at få en anderledes oplevelse i karrierens efterår.

- Der har været en henvendelse, og jeg har svaret pænt. Længere er den ikke. Nu er det bare den, der er kommet frem, men der har jo været henvendelser andre steder fra - også tidligere i år - som bare ikke er støvet op og forholdt mig. Også fra Danmark tidligere i år, siger KIF-anføreren, der mindst af alt kan forestille sig at spille for en anden dansk klub.

I udlandet klinger hans navn også stadig godt trods hans 38 år. Mandag bekræftede Spellerberg over for TV2 Sport, at han er i dialog med en klub i Schweiz, men klubben fra ostelandet er ikke den eneste, der forsøger eller har forsøgt at lokke KIF-dirigenten væk fra den klub, der har været hans i 16 år.

Han har netop færdiggjort interviewet og er klar til at vende snuden hjem mod København. Holdkammeraten Marcus Cleverly, der skal give Spellerberg et lift, er væk. Det samme er Cleverlys bil.

I udlandetSiden Bo Spellerberg i 2002 kom til KIF Kolding fra FIF, har han blot i tre uger optrådt for en anden klub. Det var, da han i 2008 var udlejet til spanske Teka Cantabria, som han var med til at redde fra nedrykning.

KIF-kontrakt for næste sæson

Egentlig har han også en aftale med KIF for næste sæson, og som tingene ser ud nu, regner han med at blive i klubben.

- Umiddelbart skal jeg vel spille i Kolding, konstaterer han uden at kunne kaste lys over, hvad KIF er for en størrelse efter sommerferien.

- Jeg ved, de kæmper en kamp for at få enderne til at nås, og det håber jeg lykkes. Og så regner jeg med, at de vil snakke med mig om det, siger Spellerberg.

Skulle det rette tilbud fra udlandet blive til noget konkret, regner han også med, at han kan forlade KIF uden nogen form for ballade.

- Det er egentlig ikke noget, vi har en dialog om, men det er ikke noget, jeg ser som et problem hverken fra den ene eller den anden side. Vi har været glade for hinanden i mange år, så jeg tror ikke, at det er nødvendigt, siger Spellerberg, som blankt afviser et skifte til en liga, hvor det meste af tiden tilbringes i en bus til og fra kampe.

- Jeg har altid sagt, at jeg ikke vil ned og køre i bus. Der skal være udfordringer i det, og jeg vil gerne spille mit bedste håndbold, men jeg skal også kunne have et liv og se min familie. Det skulle være for at prøve noget andet. Hvis man lige snakker Schweiz, kan man godt sige, at det er en dårligere liga end den danske, men så får man da prøvet det, hvis det er det.

Tilbage på parkeringspladsen foran Ullerslevhallen har Spellerberg fået telefonisk kontakt med Cleverly. Målmanden var blevet utålmodig og var kørt i Brugsen for at handle.

Heller ikke han har glemt Spellerberg endnu.