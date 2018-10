Nu gælder det Nordsjælland: Væver er videre

Andreas Væver misbrugte muligheden for at blive matchvinder i de sidste sekunder mod sin tidligere klub, Skanderborg. KIF-fløjen er kommet sig og er klar til at hjælpe KIF til sejr i Nordsjælland.

- Så bliver der trådt lidt ekstra i det. Med den uge, vi havde haft i klubben, var det i det hele taget en lorteaften bagefter, men jeg synes, at solen stod op igen dagen efter. Vi skal videre, fastslår Andreas Væver, som tilføjer, at der var tavshed på linjen mellem far og søn i nogle dage efter kampen.

- Jeg var lidt ekstra skuffet efterfølgende. Der følte jeg godt nok, det hele var lidt træls. Men som det er, så er der ikke langt fra at være helt til at være skurk, og det er bare det mindset, man skal have omkring det. Så dagen efter var jeg egentlig videre, siger Væver, der ikke blot er kommet til KIF fra Skanderborg, men også er søn af Skanderborg-direktør Torben Væver.

KOLDING: KIF-kampen mod Nordsjælland er en kærkommen mulighed for at revanchere skuffelsen fra Skanderborg-kampen, hvor KIF satte en tremålsføring over styr i slutminutterne. Særligt for venstrefløjen Andreas Væver var det hårdt at sluge pointtabet. Det var Væver, der kunne være blevet matchvinder mod sin tidligere klub få sekunder før tid, men misbrugte muligheden.

Hold hovedet koldt

KIF har kun besejret TMS Ringsted i denne sæson, mens holdet har spillet uafgjort mod Skanderborg og Lemvig-Thyborøn. Desuden har KIF tabt til SønderjyskE og Århus.

- Generelt set synes jeg, vi spiller rigtigt godt i et kvarter eller 20 minutter af hver halvleg, men det er som om, at så snart kræfterne begynder at blive lidt færre, så smider vi det simpelt hen. Så er vi for dårlige i de 15-20 procent, hvor vi ikke er det bedste hold. Vi skal have arbejdet på at få holdt hovedet koldt, mener venstrefløjen, som medgiver, at udekampen mod Nordsjælland er ekstra vigtig, fordi KIF trænger til point inden oktober, hvor der venter formodet sværere modstandere.

- Vi har jo ikke haft nogen tophold endnu, så det kunne være rigtigt, rigtigt vigtigt og lækkert, hvis vi kunne hive to point med hjem fra Nordsjælland. For det er klart, vi kommer ind i et program, hvor vi får nogle kampe, der på papiret er lidt sværere. Selvfølgelig går vi efter at vinde dem, men vi skulle gerne have samlet lidt flere point sammen inden det, siger Væver, der har svært ved at vurdere, om KIF har en chance mod de bedste hold i ligaen.

- Det, synes jeg, er lidt svært at sige endnu. På trods af, at vi har spillet en del kampe, er vi stadig meget nye sammen. Så jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor vi står. Jeg synes, vi har vist rigtig god moral i de sidste par kampe. Fighterindsatsen er der 100 procent, og så kan man altid snakke om, hvad der sker taktisk, men det får vi at se. Det kan gå lidt begge veje, siger han.