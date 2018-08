Motivationen er væk: EM-guldvinder indstiller karrieren med øjeblikkelig virkning

Lars Møller Madsen scorede i 2007 det berømte sejrsmål i sidste sekund i VM-kvartfinalen mod Island. 11 et halvt år efter indstiller han karrieren med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler hans svenske klub HIF Karlskrona på sin hjemmeside.

- Jeg har tænkt over det i en længere periode og haft mange samtaler med min familie og søvnløse nætter, og vi er sammen kommet frem til min beslutning, siger Lars Møller Madsen til klubbens hjemmeside.

Her fortæller han også, at motivationen til fortsat at spille på eliteniveau ikke længere er til stede, selvom beslutningen har været svær for ham at tage.

- HIK Karlskrona beklager virkeligt Lars' beslutning, da vi mister en af vores absolut bedste spillere og ikke mindst glædespredere. Lars er desuden en meget god kammerat. Vi har dog stor forståelse for Lars' beslutning, og vi vil på hele klubbens vegne takke for alle de fantastiske år hos os i HIF Karlskrona, siger formanden for klubbens sportsgruppe, Niklas Samuelsson.

Den 37-årige venstreback fra Ølgod har i en årrække spillet for Skjern Håndbold. Inden han i 2010 skiftede til IFK Kristianstad og svensk håndbold, var han forbi det polske storhold Wisla Plock.

Karrieren sluttede han altså i HIF Karlskrona, som han har tørnet ud for siden 2014.